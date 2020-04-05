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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد رحيم يكشف 3 مفاجآت فى ألبوم إليسا الجديد

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:05 م
محمد رحيم
محمد رحيم
سناء إسماعيل
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كشف الملحن محمد رحيم، تفاصيل تعاونه مع الفنانة اللبنانية إليسا، في ألبومها الجديد والذي أعلنت مؤخرًا عن تأجيل عرضه بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

وقال خلال تصريحه لبرنامج MBCTrending، والمذاع عبر فضائية MBC 4: "عندنا ثلاث أغانٍ أغنيتين مصري وأغنية لبناني كلمات الشاعرة سهام شعشاع أنا كنت عملت قبل كده مع سهام أغنية وبيستحي وكانت من أول تجاربي في تلحين الأغنية اللبنانية وأنا من محبي الكلام اللبناني جدًا".

وأضاف: "عملت أغنية بتستحي وعملت اغمرني في الألبوم اللي جاي عملت أغنية اسمها قهوة الماضي وفي مفاجئتين أول تعاون يحصل بيني وبين صديقي الشعر نادر عبدالله، عاملين أغنية لـ إليسا اسمها عظيمة، الأغنية دي من الأغاني اللي أنا سعيد بيها جدًا وإن شاء الله متفائل بيها وحاسس إنها من الأغاني اللي ستحقق شهرة ونجاح كبير والمفاجأة الثالثة إن في غنوة للمرة الأولى تبقى إليسا بتغني كلام للفنان وصديقنا المخرج والمنتج نصر محروس ودي من المرات برضه القليلة إن نصر كتب حتى مواضيع وأغاني برا الشركة بتاعته وبرضه السنة دي مغنية إليسا في ألبومها حاجة رائعة لصديقي، الأغنية دي هتبقى مفاجأة للناس إن شاء الله اسمها بتحب الحياة".

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