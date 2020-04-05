متحدث جامعة القاهرة: لن نستقبل مرضى بمعهد الأورام حتى انتهاء فحص كورونا

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام والمتحدث باسم جامعة القاهرة، إن معهد الأورام لن يستقبل حالات جديدة حتى الانتهاء من عمليات التعقيم والتطهير.وأضاف علم الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج "رأي عام" على قناة TeN، أننا حللنا لجميع مرضى المعهد، وجاءت نتائج جميع المرضى سلبية، مشيرا إلى أن الجامعة بدأت عملية الكشف والتحليل لكل العاملين في المعهد والذي يتجاوز عددهم 3 آلاف.وأكد أن جميع المرضى يتلقون العلاج بشكل كامل في ظل إجراءات احترازية ووقائية، مشيرا إلى أنه لن يتم استقبال مرضى جدد إلا بعد انتهاء إجراءات التعقيم داخل المعهد بشكل كامل.