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بسبب الحجر المنزلى.. نصائح لكسر عادة الأكل أمام التلفاز

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:26 ص
الأكل أمام التلفاز
الأكل أمام التلفاز
إسلام جمال
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يعتبر تناول الطعام أمام التلفاز من العادات التى زادت مؤخرًا بسبب حظر التجوال والحجر المنزلى، الذي فرضته الحكومات على الكثير من بلدان العالم، من أجل التصدى لفيروس «كورونا» المتفشي فى الكثير من الدول حول العالم.

وأصبح اكتساب المزيد من الوزن من الأمور الطبيعية بسبب الجلوس لفترات طويلة أمام التلفاز، ففي اليد الطعام والأخرى جهاز التحكم بالتلفزيون.

وبالنسبة للكثير من الناس، فإن الطريقة المفضلة للاسترخاء هي من خلال الاستلقاء على الأريكة، ومشاهدة التلفاز مع تناول «الفشار» أو غيره من الأطعمة المحببة لدى البعض.

ولسوء الحظ، يمكن لهذه العادة أن تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، وفي النهاية زيادة الوزن والإصابة بأمراض مثل السكرى والضغط.

الطعام بالإضافة إلى التلفاز يساوي وزن زائد

وقالت عالمة النفس سوزان ألبرز، إنه من الجيد في بعض الأحيان تناول وجبة خفيفة أمام التلفاز، ولكن عندما يصبح نمطًا متكررًا، أو عندما يصبح تناول الطعام ومشاهدته مرتبطين إدراكيًا، يصبح نمطًا غير صحي.

وتضيف «ألبرز»، «إننا نميل إلى تناول المزيد من الطعام بلا عقل أمام التلفاز، ونحن أيضًا لا نتذوق ونختبر الطعام كثيرًا لأننا مشتتون، وهذا لا يجعل الطعام أقل إشباعًا فحسب، بل يجعل من السهل تناول المزيد من الأطعمة».

نصائح لكسر هذه العادة السيئة

أفصل بين السلوكين

من الجيد تناول وجبة خفيفة أثناء مشاهدة التلفزيون، ولكن خذ قسطًا من الراحة وانتقل إلى الطاولة لتناول الوجبة.

اختر بحكمة

إذا كنت تبحث عن شيء ما في ساعات المساء، فاختر وجبة خفيفة غير سكرية أو تحتوي على الكافيين، فقد تساعد الكربوهيدرات المعقدة مثل خبز الحبوب الكاملة أو الحبوب أو البسكويت في تعزيز النوم.

ضع حدودًا

قد يكون من المفيد التفكير في المستقبل ووضع حدود، سواء من حيث تناول الوجبات الخفيفة ومشاهدة التلفزيون.

امنح يديك شيئًا لتفعله

إلى جانب الوجبات الخفيفة، ابحث عن نشاط يحافظ على انشغال يديك أثناء مشاهدة التلفزيون، مثل الحياكة أو التلوين أو طلاء أظافرك أو الضغط على كرة ضغط.

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