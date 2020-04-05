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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أسماء جلال: سر نجاح «حكايات بنات 4» توقيت عرضه.. وكنت خائفة في البداية

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:36 م
أسماء جلال
أسماء جلال
حسين الجندي
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قالت الفنانة أسماء جلال، إن مشاركتها في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الرابع جاءت عن طريق المنتج طارق الجنايني الذي عملت معه في مسلسل "مملكة إبليس" وعُرض منذ أسابيع على أحد المنصات الإلكترونية.

وأضافت أسماء جلال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنها تخوفت من جمهور مسلسل حكايات بنات بأن لا يتقبلوا وجود أبطال جدد عن الأبطال السابقين الذين شاركوا في الأجزاء السابقة، مشيرة إلى أن التخوف ذهب بعيدًا عندما عرضت الحلقات الأولي من المسلسل وكانت ردود الأفعال قوية جدًا والواقع والمشاهدة كانت إيجابية بشكل كبير.

وأوضحت أسماء أنها سعيدة بالتعاون مع المخرج مصطفى أبو سيف، مشيرة إلى أن ذلك أول تعاون بينهما، مؤكدة أن التعامل معه لذيذ وهو مخرج ذكي وسريع جدًا ومن أفضل الأمور التي يمتلكها أنه مبدع لديه ابتكار دائم وأنا احب ذلك أن يكون المخرج بعيدًا عن التقليدية؛ مؤكدة أنّها باقي بطلات المسلسل صديقاتها ولكن لم تقابل اي منهم في مشاهد من قبل ولكن تواجدوا سويا في أعمال مثل الفنانة هاجر احمد من خلال مسلسل نسر الصعيد الذي أدى بطولته النجم محمد رمضان، ومع ميرنا نور الدين في مسلسل بخط الايد أما هند عبدالحليم فكنا في عمل واحد هو مسلسل الأب الروحي.

وقالت اسماء جلال إن فكرة مسلسلات خارج السباق الرمضاني هي فكرة ناجحة جدًا فمثلًا عرض مسلسل حكايات بنات وتوقيته أشعر إننا محظوظين أن يتم عرضه في هذا الوقت لأن كثيرين يجلسون في المنازل؛ وهذا أعتقد أنه كان في صالح المسلسل واتمني أن نخرج هذه من هذه الأيام على خير.

واختتمت أسماء جلال أنها فخورة بالمشاركة في مسلسل "حكايات بنات" الذي عرض وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم رانيا يوسف وغادة عادل وصبري فواز وآخرون وتأليف محمد امين راضي وإخراج أحمد خالد موسي مشيرة إلى أنه سيعرض خلال الفترة المقبلة علي التليفزيون بعيدًا عن عرضه علي منصة اليكترونية ومؤكدة أنه يتبقي ١٥ حلقة آخرين لم يتم عرضهم وهو عمل مبدع وأحداثه ممتعة وانتظره بفارغ الصبر.

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