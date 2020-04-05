الديهي: نبل مصر رفع أسهمها السياسية في العالم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ لبحث مواجهة كورونا وكيف يمكن أن يكون هناك تعاون بين الأصدقاء، إلى جانب الحوار حول العلاقات الثنائية بين البلدين وبعض الملفات الإقليمية ومكافحة الإرهاب.وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، أن العلاقات القوية بين مصر ومعظم دول العالم باقية، حيث ارتفعت أسهم مصر السياسية خلال الأزمات نتيجة تعاملها بنبل نادر مع الأشقاء والأصدقاء.وتابع، أن مصر دولة لا تعرف الانتهازية السياسية، ولدينا رصيد سياسي ورأس مال سياسي هائل ومتراكم خلال السنوات الماضية أوصلنا لمرحلة ثقة نادرة في التعامل مع الدول الشقيقة والصديقة.