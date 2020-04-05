قريبًا.. إتاحة دوريات ومجلات «هيئة الكتاب» عبر بوابة الثقافة

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، إتاحة أبرز الدوريات والمجلات الصادرة عن الهيئة مجانًا، مثل مجلة الفنون الشعبية وفصول وإبداع والمجلة وغيرها، عبر بوابة الثقافة المصرية، ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".يذكر أن وزارة الثقافة أطلقت مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"؛ بهدف بث المواد الثقافية والفنية التي تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.