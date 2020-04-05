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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

20 ألف طالب ثانوى يؤدون امتحاناتهم «أونلاين» بكفر الشيخ

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:09 م
محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ
عمرو الشامي
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قالت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في بيان لها، اليوم، إن 20 ألفًا و443 طالبًا وطالبة أدوا أولى امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبي، من منازلهم ضمن المحافظات الست التي يؤدي الطلاب الامتحانات بها، صباح اليوم، وهي القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر، وتتوالى الامتحانات ببقية المحافظات في أداء الطلاب الامتحان فى نفس اليوم.

وترأست الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ غرفة العمليات بالمديرية، بحضور الدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، ووائل الحداد، مدير مركز التطوير، وهاني حمدان، مسئول أوفيس 365، وتابعت وكيل الوزارة شكاوى الطلاب، والتي تمثلت في الخروج من المنصة قبل الانتهاء من أداء الامتحان، وتواصلت وكيل الوزارة مع المسئولين بالوزارة لحل المشكلة.

تم توزيع أسئلة المشروعات على طلاب الخط العربي 57 طالبًا وطالبة بمنازلهم 7 مدارس تابعة لـ7 إدارات تعليمية على أن يتم تسلم تلك المشروعات من الطلاب بعد الانتهاء منها، بعد 14 يومًا ليتم إرسالها للوزارة.

يذكر أن الدكتورة بثينة كشك شكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاستها، و13 غرفة فرعية بـ13 إدارة تعليمية لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي، وهناك تواصل بين الطلاب وبين غرف العمليات للتعرف على شكاوى الطلاب والطالبات، للتواصل مع الوزارة لحلها.

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