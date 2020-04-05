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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل أول مشروع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج المطاط الصناعي

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:07 م
المطاط الصناعي
المطاط الصناعي
سيد ابراهيم
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قال الكيميائي عبد المجيد حجازي رئيس شركة ايثيدكو للبتروكيماويات، إن الشركة تمضي قدما لتنفيذ وإنشاء أول مشروع من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج المطاط الصناعي (البولي بيوتاديين) الذى تبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 180 مليون دولار، بعد ترسية مناقصة أعمال التنفيذ واختيار المقاول العام في مايو الماضي على تحالف شركتي بتروجت المصرية وسايبم الإيطالية ويستغرق تنفيذه نحو عامين، لافتا إلى نجاح دراسة رفع الطاقة الانتاجية للمشروع الجديد إلى 26 ألف طن وتوقيع عقدين لتسويق إنتاجه مع موزعين عالميين.

وأشار "حجازى"، إلى أن ايثيدكو تتخذ حاليا الخطوات اللازمة لتنفيذ مشروع الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات والذي يمثل بنية تحتية داعمة لمتطلبات المجمعات الصناعية للبتروكيماويات بالاسكندرية، موضحا أنها تعمل حاليا على توفير التمويل اللازم بعد انتهائها مؤخرا من توفير أراض جديدة وضمها للمشروع وتطوير مرافق الشركة، كما تم الانتهاء من دراسة الأثر البيئي وعملية التشاور المجتمعي وجاري استكمال استصدار الموافقات الخاصة بالمشروع.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول باستخدام تقنية الفيديوكونفرانس بحضور الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمحاسبة نيرمين عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لاعتماد نتائج الأعمال.

وأشار رئيس الشركة، إلى الانتهاء خلال العام الماضى من ربط محطة الكهرباء الدائمة للشركة على الشبكة الموحدة للكهرباء على مستوى الجمهورية وتوقيع عقود توريد الطاقة لشركتي انربك واموك، مؤكدا التزامها الدائم بتطبيق أعلى معايير وإجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والتزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة العاملين.

كما أشار إلى حصولها على 7 شهادات الجودة الشاملة ( الايزو) منذ بدء التشغيل وأحدثها مؤخرا شهادة نظم إدارة مكافحة الرشوة من Tuv Austria لتكون أول شركة مصرية تنال تلك الشهادة، وجاري حاليا الحصول على شهادة تقييم أداء نظم سلامة العمليات.

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