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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة ربة منزل لـ«الجنح» لحيازتها عملات أثرية

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:58 م
ضبط متهمة
ضبط متهمة
حسام التمساح
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أحالت نيابة السلام، الأحد، ربة منزل إلى محكمة الجنح؛ لحيازتها كمية كبيرة من العملات الأثرية حصلت عليها من طليقها.

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ المعينة بكمين بلبيس بدائرة قسم شرطة السلام ثان من ضبط "إ. ا"، 33 سنة، ربة منزل حال استقلالها إحدى السيارات الميكروباص "أجرة" وبَحوزتها 10 عملات معدنیّة (یشتبه في أثریتها ـ إغریقیة)، 18 عملة معدنیة (یُشتبه في أثریّتها ـ إسلامیة)، 10 عملات معدنیة (یشتبه في أثریتها ـ عثمانیة)، 10 عملات معدنیة (یشتبه في أثریتها ـ فرنسیة)، 10 عملات معدنیة (یشتبه في أثریتها ـ العصر المالكي)، عُملات معدنیة (یُشتبه في أثریّتها ـ العصر الروماني).

عقب مناقشتها عن مصدر العملات المضبوطة، اعترفت بتحصّلها علیها من طلیقها عقب انفصالهما، وأنها كانت في سبیلها للتصرف فیها بالبیع بمنطقة الحسین بدائرة قسم شرطة الجمالیة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة سير التحقیقات.

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