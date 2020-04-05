محافظ بورسعيد: تجهيز مستشفى المبرة لاستقبال حالات «كورونا»

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تم الانتهاء من تجهيز مستشفى المبرة بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة؛ لتمكينها من أداء مهامها الطبية بشكل كامل لأبناء المحافظة، كما تم توفير الكوادر الطبية وكذلك كافة مستلزمات الوقاية الشخصية حرصا على سلامة العاملين والمترددين.وتأتي تلك الإجراءات ليضاف المستشفى إلى مستشفى الحميات في استقبال حالات الاشتباه الخاصة بفيرس «كورونا»، حيث تم تدعيم أطقم الأطباء والتمريض بالمستشفى بكافة الإمكانيات التي تمكنهم من أداء مهامهم على أعلى مستوى لخدمة المترددين.ووجه المحافظ الشكر لكافة أطقم الجيش الأبيض بمستشفيات بورسعيد، وخاصة التي تستقبل حالات الاشتباة في الظروف التي تمر بها البلاد حاليا.ودعا المحافظ المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وأن يمدها بعون من عنده لتعبر هذه المرحلة في سلام وفي أقرب وقت ممكن.يذكر أنه تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.