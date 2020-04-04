رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

540 وفاة و20 ألف إصابة بـ«كورونا» في سويسر

السبت 04/أبريل/2020 - 11:24 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
تجاوزت حصيلة ضحايا كوفيد-19 في سويسرا السبت 20 ألف إصابة و540 وفاة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إنه تأكد إصابة 20.201 شخص بفيروس كورونا المستجد بحلول صباح السبت، أي ما يعادل ألف إصابة يوميا.

وسجل البلد الذي يبلغ عدد سكانه 8،5 مليون نسمة 76 وفاة إضافية خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الاجمالية إلى 540 وفاة منذ بدء انتشار الوباء.

وسويسرا من بين أكثر الدول تأثرا بالوباء قياسا إلى عدد السكان، إذ يبلغ المعدل 236 إصابة مؤكدة لكل 100 ألف ساكن.

مع ذلك، قال المسؤول في الوزارة دانيال كوخ لوسائل الإعلام "لم نبلغ بعد الذروة".

ويمكن تفسير الحصيلة في سويسرا بارتفاع عدد الفحوصات مقارنة بعدد السكان: 150 ألف فحص منذ رصد أول إصابة يوم 24 فبراير، تبين إصابة 15 بالمئة من أصحابها.

وأجري أكثر من 7 آلاف فحص في الساعات الـ24 الماضية، أظهرت إصابة 975 شخص، وفق الوزارة.

وعلى غرار دول أخرى، تأثر الرجال أكثر من النساء بالوباء، فرغم أن أغلب المصابين نساء، حدثت 64 بالمئة من الوفيات في صفوف الرجال.

وخصصت الدولة الكونفدرالية نحو 60 مليار دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي للفيروس الذي أحال ما يقارب 1.3 مليون شخص على البطالة الجزئية، أي ربع إجمالي اليد العاملة، وفق ما أعلنت وزارة الاقتصاد السبت.

موضوعات متعلقة

سبب وفاة أول مصابة بكورونا في «النجيلة» ورفض عائلتها استلام الجثمان

جمال بيومي يكشف أهمية زيارة وزيرة الصحة لإيطاليا (فيديو)

الأرصاد تكشف موعد استقبال فصل الصيف (فيديو)

خالد أبوبكر: «الرهان على الناس خسران وأزمة كورونا هتطول»

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

جمال بيومي يكشف أهمية زيارة وزيرة الصحة لإيطاليا (فيديو)

الصحة: 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

دراسة: علاقة تربط بين الأمعاء والدماغ

الالتهاب الرئوي والأنفلونزا مرتبطان بـ 8% من وفيات أمريكا

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

منوعات

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

أطباء أيطاليا يستعينون بروبوتات لمساعدتهم في معاينة مرضى كورونا

2 مليون يورو خسائر متاحف برلين شهريًا بسبب كورونا

ازدهار صناعة النعوش في فرنسا بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
د.أحمد الخميسى
قُطّاع طرق الكمامات الطبية
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
المزيد

الثقافة

محمود التهامى يبدع فى حفل أونلاين على مسرح الشباب والرياضة

هل هناك كتب تنبأت بفيروس كورونا؟.. أساتذة وباحثون في التاريخ يجيبون

بعد قليل.. «أليس فى بلاد العجائب» على قناة الثقافة باليوتيوب

كتب نادرة فى «سلسلة التراث» عبر بوابة الثقافة مجانًا