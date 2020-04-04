جمال بيومي يكشف أهمية زيارة وزيرة الصحة لإيطاليا (فيديو)

قال السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن عدد الإصابات بمصر بفيروس كورونا أفضل من غيرنا في دول المنطقة، "إحنا بخير"، موضحًا أن مصر لديها سياسة نشطة لممارسة الشؤون الصحية، مشيدًا في الوقت ذاته بزيارات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد للصين وإيطاليا.

وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، مع إبراهيم الشواربي، أن تلك الزيارات تهدف لاكتساب مصر معلومات جديدة لمكافحة فيروس كورونا، وكذلك تقديم مجاملات لدول عظمى، "مقدرش أقول مساعدات، حيث إن الاتحاد الاوروبي أسقط نصف ديون مصر خلال فترة الإصلاح الاقتصادي".

وتابع: "الدول الأوربية تجاملنا، ومتوسط المساعدات الأوربية لمنح بدون رد تتفوق على اي مجموعة اخرى في العالم وعلى امريكا كلها، فيروس كورونا سيكون له مردود جيد علي اقتصاد مصر الفترة القادمة".



