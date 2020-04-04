ترامب: لا يمكننا استمرار إغلاق البلاد وسنعود للعمل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يجب فتح الولايات المتحدة مجددا وانعاش الاقتصاد مرة أخرى، مشددا على أنه لا يمكن استمرار هذا الوضع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال الرئيس الأمريكي في كلمة له اليوم من البيت الأبيض إن لديهم أكبر اقتصاد في العالم، لكنهم اضطروا لإيقاف أعماله بسبب وباء كورونا، ويجب أن تعود البلاد للعمل مرة أخرى.وشدد ترامب على العمل على إنهاء حالة الإغلاق في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنهم يستعدون لمواجهة صعبة مع كورونا في الأيام المقبلة.وأضف: "نعمل مع المستشفيات للتأكد من أنهم يضعون الأشخاص الأكثر احتياجًا في المقدمة أثناء مكافحة فيروس كورونا".وأعلن الرئيس الأمريكي عن أنهم سينشرون 1000 جندي من الجيش في ولاية نيويورك لمواجهة فيروس كورونا.يذكر أن عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة اخطى 300 ألف فيما بلغ تخطت الوفيات 8 آلاف حالة.