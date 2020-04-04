«بلاها تكييف».. هاني الناظر: «كورونا» ينشط في درجة الحرارة المنخفضة

أكد الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، ضرورة وأهمية النظافة والعناية الشخصية، لمواجهة فيروس كورونا، ناصحا المواطنين بالتعرض للهواء بدلًا من فتح التكييفات.وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن فيروس كورونا نشط في درجات الحرارة المنخفضة، حيث جاء ظهوره في ديسمبر ويناير وفبراير، وهذه الحرارة قريبة من درجة حرارة التكييف، ولذا من باب الاحتياط تفويت الفرصة على الفيروس بالتهوية وليس بتشغيل التكييف.وأضاف: "هناك معلومات علمية كشفت أن الفيروس ينتقل في الهواء، ولكن على مسافات قريبة.. وهناك من يقول أن الفيروس يظل عالقًا بالهواء لساعات.. وأنصح المواطنين بحمل الكمامة والقفاز والكحول".