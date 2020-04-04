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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«المستشفيات الجامعية» تكشف التفاصيل الكاملة لأزمة كورونا بمعهد الأورام

السبت 04/أبريل/2020 - 09:07 م
بمعهد الأورام
بمعهد الأورام
أحمد عبد العزيز
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كشف حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، التفاصيل الكاملة لإصابة 17 من أطقم الأطباء والتمريض بمعهد الأورام بكورونا.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور": "يوم 24 مارس تم اكتشاف حالة لمُمرض يعمل في جزء معهد الأورام في هارمل، وتم عزله وأخذ مسحة من المخالطين له وعددهم 21 ممرضا وممرضة و2 مساعدين تمريض وعاملة، وتم عزلهم بالمنزل، لحين خروج نتيجة التحليل، وفي 25 مارس خرجت النتيجة بإصابة 9 من المخالطين، فأصبح عدد المصابين حتى 25 مارس 10 مصابين".

وتابع: "في يوم 29 مارس ظهرت أعراض كورونا، على عدد من الأطباء، فأخذنا مسحة من المخالطين للحالات التي ظهرت عليها أعراض كورونا، وظهرت النتيجة بإصابة واحدة فقط، فأصبح عدد المصابين 11 فقط حتى يوم 29 مارس، وفي يوم 1 أبريل، ظهرت أعراض على حالتين، فأصبح العدد 13 حالة، وأخذنا مسحة من المخالطين، فارتفع إجمالي عدد المصابين حتى اليوم ووصل إلى 17 حالة فقط حتى هذه اللحظة".

وواصل: "النهاردة أخذنا مسحة من 430 عامل بمعهد الأورام، وغدا سنكون أخذنا مسحات لكل العاملين في معهد الأورام، لنكشف إجمالي عدد الحالات المصابة، وللاطمئنان على الجميع".

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