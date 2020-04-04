«رئاسة الجمهورية»: معدلات الإصابة بـ«كورونا» مطمئنة (فيديو)

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر وجهت مساعدات ومستلزمات طبية إلى إيطاليا، مما يؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص على القيم الإنسانية والتعاون والوقوف جنبا إلى جنب ومد يد العون للجميع.وأضاف بسام راضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، سافرت إلى إيطاليا بصحبة طائرتين عسكريتين محملتين بمستلزمات طبية وكان في استقبالها وزير الخارجية الإيطالي.وأوضح أنه كانت هناك خطة استباقية عبارة عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن مصر سارعت من أجل الحد من انتشار الفيروس بتكليفات من الرئيس السيسي.وأكد أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة كانت سابقة لواقع انتشار فيروس كورونا، وعلى الرغم من وجود مصابين بالفيروس في مصر فإنها تعتبر من المعدلات القليلة في الإصابات بفيروس كورونا مقارنة بالدول الأخرى.