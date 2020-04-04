بعد قليل.. «أليس فى بلاد العجائب» على قناة الثقافة باليوتيوب

يُعرض في التاسعة مساء اليوم السبت، عرض "أليس في بلاد العجائب" لفرقة مركز تريومف الروسية للموسيقى، عبر قناة وزارة الثقافة باليوتيوب، ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم.يليه المتتابعة السيمفونية "بيتر والذئب" التي كتبها المؤلف الروسي العالمي سيرجي بروكوفيف خصيصا للأطفال، وتتناول قصة الطفل بيتر الذي يدخل الغابة بصحبة أصدقائه العصفور والقطة والبطة رغم تحذيرات جده حيث تصور الموسيقى أصوات الأصدقاء والدور الذي لعبوه مع بيتر وجده في اصطياد الذئب الشرس.يعقب ذلك العرض المسرحي الاستعراضي "بلد السلطان" من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية إخراج الدكتور محمد حسن، تأليف محسن يوسف، أشعار جمال بخيت، ألحان محمد عزت وسيد أبوالعلا، استعراضات محمد سميح، ديكور وملابس حسين العزبي، غناء أحمد سعد ومحمد سويد وبطولة محمود الجندي، أحمد راتب، محمد حسن، عبير الطوخي، مالك العلي، أحمد حامد، حسن عبدالوهاب، عمرو صقر، نادر الزغبي، وفاء سليمان، لاعب الأراجوز ناصر عبدالتواب، كريم حسانين، محمد يحيى، صابر أبوعلم، كمال شحاتة، محسن عبدالهادي، عماد عبدالمجيد.. وتتناول فكرتها أهمية التكاتف حول البطل الشعبي الذي يسعى ويحث الجمهور على المشاركة والتعاون لبناء الوطن.