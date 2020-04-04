كتب نادرة فى «سلسلة التراث» عبر بوابة الثقافة مجانًا

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، إتاحة أبرز الكتب التراثية النادرة بتحقيق علمي متميز من "سلسلة التراث" مجانا، وذلك عبر بوابة الثقافة المصرية؛ ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".وجدير بالذكر أن تلك السلسة قامت على مدار سنوات بطبع وتحقيق وإتاحة العديد من كتب التراث حتى يكون في متناول المهتمين بالثقافة.يذكر أن وزارة الثقافة أطلقت مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"؛ بهدف بث المواد الثقافية والفنية التي تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.