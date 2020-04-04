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السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

كتب نادرة فى «سلسلة التراث» عبر بوابة الثقافة مجانًا

السبت 04/أبريل/2020 - 07:48 م
الهيئة المصرية العامة
الهيئة المصرية العامة للكتاب
آلاء حسن
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أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، إتاحة أبرز الكتب التراثية النادرة بتحقيق علمي متميز من "سلسلة التراث" مجانا، وذلك عبر بوابة الثقافة المصرية؛ ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".

وجدير بالذكر أن تلك السلسة قامت على مدار سنوات بطبع وتحقيق وإتاحة العديد من كتب التراث حتى يكون في متناول المهتمين بالثقافة.

يذكر أن وزارة الثقافة أطلقت مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"؛ بهدف بث المواد الثقافية والفنية التي تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.

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