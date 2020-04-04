شفاء 4 حالات من فيروس كورونا بالأردن

قال مدير مستشفى "الملك المؤسس عبدالله الجامعي"، الأردني محمد الغزو، اليوم السبت، إن 4 حالات كانت تخضع للعلاج من فيروس كورونا في المستشفى تماثلت للشفاء.وأشار مدير المستشفى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إلى أن الحالات خرجت من المستشفى وحالتهم العامة ممتازة، مبينًا أن الحالات التي شفيت هي لسيدتين في العقد الرابع من العمر، ولطفل وطفلة في الـ16 من العمر.وأضاف أنه تم عمل فحصين متتاليين الفارق بينهما 3 أيام للحالات التي شفيت، حيث بينت الفحوص المخبرية خلو الحالات من فيروس كورونا، مؤكدًا أنهم سيراجعون المستشفى بعد أسبوعين حسب تعليمات الأطباء بالمستشفى.