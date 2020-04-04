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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بعد إصابة 17 بكورونا.. بلاغ عاجل ضد المسئولين في معهد الأورام

السبت 04/أبريل/2020 - 03:33 م
معهد الأورام
معهد الأورام
عماد سليمان
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تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب ضد المسئولين في معهد الأورام الذين تسببوا في كارثة إصابة 17 حالة إيجابية بفيروس كورونا وما أدى إليه ذلك من غلق المعهد بالكامل.

وذكر البلاغ، أنه في الوقت الذي تعمل كافة أجهزة الدولة للسيطرة على فيروس كورونا والحد منه بل ومنع انتشاره لما يحققه من إلحاق أضرار جسيمة بالمواطن والوطن بخلاف الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالبلاد من جراء انتشاره، الحقيقة الجلية والمعلومة للكافة ومنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أن رئيس قسم بمعهد الأورام يدعى عماد عبيد ـ أدخل حالة هيرمل ليست مريضة بالمعهد وهي حالة خاصة به وبعيادته وهذه الحالة كان لديها كل أعراض فيروس كورونا هي ووالدتها وطلب الدكتور عماد عبيد من النواب والتمريض بالأمر أن يشتغلوا على هذه الحالة وعندما رفضوا وتمسكوا بعمل تحاليل للحالة الخاصة هربت من المستشفى.

وبعدها بأيام قليلة تم اكتشاف إصابة من يدعى سيد، بالمرض والذي رفض الدكتور عماد عبيد، عمل مسحه له ومديرة مستشفى هيرمل هي التي ساعدته وأحضرت له المسحة وبدأ الوباء يجر التمريض، وقد أخطرته مشرفة التمريض التي شعرت بالأعراض وطلبت أجازة إلا أن هذا الطبيب عماد عبيد رفض ذلك إلى أن اتضح أن الحالة إيجابية ونقلت العدوى للكثيرين، كذلك أجبر الطبيب المذكور من يدعى أيمن الصيرفي من التمريض على مخالطة الحالة الإيجابية الخاصة به يومين وأعطى له خمسون جنيها وأمره أن يغادر المكان في سيارة أجرة.

وصرح الطبيب المذكور - في وقت سابق- بأنه ليس لديه حالات مصابة كما سبق وأن قال قبل ذلك معنديش شهداء ثم أصدر الطبيب المذكور أوامره للدكتورة ريم بأن تتولى إدارة معهد الأورام والتي بدلًا من أن تتابع انتشار الوباء بدأت تهاجم أطقم التمريض، وبذلك فقد أضحى جليا أن هناك خطأ مهني جسيم من كافة المبلغ ضدهم وعلى رأسهم الطبيب عماد عبيد مما أوقع الكارثة بمعهد الأورام والتي راح ضحيتها حتى هذه اللحظة 17 حالة خلاف صدور قرار بغلق المعهد وتسريح المرضى منه وهذه كارثة بكل المعايير.

وطلب صبري: منع المبلغ ضدهم جميعا من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة وإحالتهم جميعا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

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