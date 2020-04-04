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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الأرصاد تكشف حالة الطقس.. القاهرة غدًا 35

السبت 04/أبريل/2020 - 05:00 م
الطقس
الطقس
إيمان ماهر
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كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت 4-4-2020 عن ارتفاع درجات الحرارة غدًا على المعدل الطبيعي بقيم تتراوح بين 6 و7 درجات مئوية.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحاته لـ"الدستور" إن درجات الحرارة غدا العظمى بالقاهرة تصل 35 درجة، لافتا إلى أنه من المتوقع بداية من غدا الأحد أن تنخفض درجات الحرارة وتتراوح العظمى بين 29 و30 درجة.

حالة الطقس و درجات الحرارة غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس، اليوم، بالقاهرة الكبرى حارا نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، والوجه البحري حارا نهارًا مائلا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فالطقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء حار نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة.

درجات الحرارة في الصعيد

وسيكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيفا ليلا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيفا ليلا والرياح معتدلة.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

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