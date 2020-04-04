«نقطة نور».. لقاحات قيد التطوير للتخلص من فيروس كورونا

تعمل المختبرات العالمية بشكل متواصل لإيجاد علاجًا قادرًا على التصدي لوباء كورونا، وكشفت تقارير حديثة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن توصل الباحثين إلى بعض النتائج التي قد تكون هي بارقة الأمل التي ينتظرها الجميع للتخلص من الوباء، وترصد الدستور آخر المستجدات بشأن محاولات انتاج لقاح مضاد لكورونا منها:-



- الحقنة اللاصقة.. أمل جديد بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا

أظهر عقار يحمل اسم الحقنة اللاصقة، فاعلية في التجارب على الفئران، وأنه جاهز للتجارب على البشر، وقال باحثون في المركز الطبي بجامعة بيتسبرج، في ولاية بنسلفانيا الأميركية، المتمرسة في مكافحة فيروسي سارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس"، الخميس الماضي، إن لقاحا محتملا ضد فيروس كورونا الجديد أثبت فعاليته في الفئران، وأنهم مستعدون لبدء التجارب البشرية بمجرد موافقة الحكومة الفيدرالية.



وذكر فريق البحث في الجامعة في بيان صحفي: "عند اختبار اللقاح على الفئران، فإن اللقاح، الذي يتم حقنه بواسطة رقعة بحجم الإصبع، ينتج أجساما مضادة خاصة بفيروس كورونا الجديد، وبكميات يعتقد أنها كافية لتحييد الفيروس في غضون أسبوعين من الحقن"

تعمل المختبرات العالمية بشكل متواصل لإيجاد علاجًا قادرًا على التصدي لوباء كورونا، وكشفت تقارير حديثة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن توصل الباحثين إلى بعض النتائج التي قد تكون هي بارقة الأمل التي ينتظرها الجميع للتخلص من الوباء، وترصد الدستور آخر المستجدات بشأن محاولات انتاج لقاح مضاد لكورونا منها:-



- الحقنة اللاصقة.. أمل جديد بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا

أظهر عقار يحمل اسم الحقنة اللاصقة، فاعلية في التجارب على الفئران، وأنه جاهز للتجارب على البشر، وقال باحثون في المركز الطبي بجامعة بيتسبرج، في ولاية بنسلفانيا الأميركية، المتمرسة في مكافحة فيروسي سارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس"، الخميس الماضي، إن لقاحا محتملا ضد فيروس كورونا الجديد أثبت فعاليته في الفئران، وأنهم مستعدون لبدء التجارب البشرية بمجرد موافقة الحكومة الفيدرالية.



وذكر فريق البحث في الجامعة في بيان صحفي: "عند اختبار اللقاح على الفئران، فإن اللقاح، الذي يتم حقنه بواسطة رقعة بحجم الإصبع، ينتج أجساما مضادة خاصة بفيروس كورونا الجديد، وبكميات يعتقد أنها كافية لتحييد الفيروس في غضون أسبوعين من الحقن"

كورونا

تعمل المختبرات العالمية بشكل متواصل لإيجاد علاجًا قادرًا على التصدي لوباء كورونا، وكشفت تقارير حديثة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن توصل الباحثين إلى بعض النتائج التي قد تكون هي بارقة الأمل التي ينتظرها الجميع للتخلص من الوباء، وترصد الدستور آخر المستجدات بشأن محاولات انتاج لقاح مضاد لكورونا منها:-



- الحقنة اللاصقة.. أمل جديد بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا

أظهر عقار يحمل اسم الحقنة اللاصقة، فاعلية في التجارب على الفئران، وأنه جاهز للتجارب على البشر، وقال باحثون في المركز الطبي بجامعة بيتسبرج، في ولاية بنسلفانيا الأميركية، المتمرسة في مكافحة فيروسي سارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس"، الخميس الماضي، إن لقاحا محتملا ضد فيروس كورونا الجديد أثبت فعاليته في الفئران، وأنهم مستعدون لبدء التجارب البشرية بمجرد موافقة الحكومة الفيدرالية.



وذكر فريق البحث في الجامعة في بيان صحفي: "عند اختبار اللقاح على الفئران، فإن اللقاح، الذي يتم حقنه بواسطة رقعة بحجم الإصبع، ينتج أجساما مضادة خاصة بفيروس كورونا الجديد، وبكميات يعتقد أنها كافية لتحييد الفيروس في غضون أسبوعين من الحقن"

كورونا

- علاج ألماني في الخريف

وقالت شركة "كيور فاك" الألمانية، التي أصبحت تحت الأضواء في الأيام الماضية، إن اللقاح الذي تطوره حاليا سيكون جاهزا قبل حلول الخريف المقبل، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.



وأضافت الشركة في بيانها، أن جهودها منصبة حاليا على تطوير لقاح قادر على القضاء على الفيروس، لكنها أكدت أنها لن تعلق على التكهنات التي تتعلق بالاستحواذ المفترض على الشركة أو عقاقيرها.



واعتبرت أن التكنولوجيا التي تستعملها مثل MRNA (الرنال المرسال)، هي الحل الأسرع والأكثر فعالية لمواجهة سيناريوهات التفشي، مثل فيروس كورونا.

