«الشباب والرياضة»: تطهير 134 مركزا وناد لمواجهة كورونا بالإسكندرية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ملامح الخطة الوقائية التي نفذتها للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في إطار القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، إذ أغلقت جميع مراكز الشباب والأندية الشبابية من الساعة 7 مساء، وحتى 6 صباحا.وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، في بيان لها اليوم، أنه تم تعقيم وتطهير مبنى المديرية بالكامل وبالجهود الذاتية، وكافة مراكز الشباب وعددهم 49 مركز شباب و76 نادي شعبي 9 أندية كبرى، وتم البدء في الإعلان عن أنشطته يتم تنفيذها "أون لاين"، لشغل أوقات الفراغ لجميع الأعمار.وأوضحت، أن من تلك الأنشطة مسابقة "إلزم بيتك.. وأعرض موهبتك"، والتي يتم إرسال الأعمال الخاصة بالمتسابقين عن طريق البريد الإليكتروني، كماوجهت طلائع الإسكندرية رساله للعالم بكل اللغات وكذلك لغة الإشارة، تحت شعار رسالة حب "خليك في البيت".وأشارت، إلى أن المديرية قد أتاحت عرض برنامج يومي متكامل ضمن مسابقة "الزم بيتك.. وأعرض موهبتك"، وورش عمل تفاعلية للتعليم عن بُعد سواء حرف يدوية، أوتمرينات رياضية خفيفة، أو طريقه عمل منتجات غذائية.وأكدت الشريف، على أن المسابقة الإلكترونية، وعرض المواهب على الموقع الرسمي للمديرية، قد حاز على إعجاب الكثير، وحصد نسب مشاهدة وجيدة، باختلاف المواهب من "غنائية وفنية ورياضية".