الأوقاف تكشف عقوبة الأئمة المخالفين لقرار منع صلاة الجمعة بالمساجد

قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إن، إنهاء الخدمة عقوبة الأئمة المخالفين لقرارات منع صلاة الجمعة بالمساجد، مشيرًا إلى عدد المخالفات قليل للغاية.وأضاف طايع، خلال برنامج "الساعة التاسعة"، المذاع على قناة مصر الأولى، مساء الجمعة أن، الصورة العبثية للمخالفين رغم صغر حجمها لا يجب أن تحدث، مؤكدًا أن المساجد مغلقة 100% ومعلق الصلاة فيها، والصلاة في البيوت فقط أما الأذان فيطلق ويقول "صلوا في رحالكم أو بيوتكم".وأوضح أن، جميع الأئمة ملتزمين بقرار إغلاق المساجد وأي تجاوزات تحدث من الأئمة أو العاملين في وزارة الأوقاف تتخذ الوزارة أقصى عقوبة وهي إنهاء الخدمة، مشيرًا إلى أنه تم إنهاء خدمة إمام مسجد في سوهاج؛ لأنه فتح المسجد في العشاء أمس وقام بصلاة الجماعة بينما تم إنهاء خدمة عامل مسجد فتح زاوية في الدقهلية.ولفت إلى أنه، يتم تحرير محضر شرطة للذين يقومون صلاة الجماعة في الشوارع، وأنه كان هناك واقعة في حدائق الأهرام بمدينة 6 أكتوبر وأخرى قي الدقهلية لشاب صيدلي.