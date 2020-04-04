حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 4 أبريل 2020

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم السبت 4 أبريل 2020، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي:مهنيًا: يتحدّث هذا اليوم عن أخبار سارة ومكاسب وأرباح وعن فرص جديدة في طريقها إليك، ولا سيما على الصعيد الشخصي والعاطفي.عاطفيًا: تكون هذا اليوم عاشقًا بعواطف مزدهرة ومشاعر إيجابية تثير دهشة الشريك، وتقرر فجأة اصطحابه في رحلة إلى الخارج لتجديد شهر العسل.صحيًا: تشعر ببعض التعب في المعدة، بسبب كثرة الإرهاق وإثارة أعصابك.مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى الحذر من الأخطار والابتعاد عن المجازفات عدم تصديق بعض المتملقين، فكن متيقظًا من النيات السيئة التي قد تسبب لك المتاعب.عاطفيًا: ابتعد عن الاستخفاف في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقًا معه، فهذا يفيدكما أكثر على المدى المنظور ويحول دون ولادة المشاكل.صحيًا: وضعك الصحي جيّد لأنك تتبع نظامًا متوازيًا يوفر لك الاستقرار والراحة.مهنيًا: يفسح لك هذا اليوم في المجال لحلّ الأمور، وخصوصًا أن الوضع بات محتدًا، ومن شأن ذلك أنّ يترك انعكاسات تطال الجميع.عاطفيًا: إذا غضضت الطرف عن بعض الأمور، لمجال ما زال متاحًا لتلافي الأسوأ وتعبيد الطريق مجددًا أمام عودة العلاقة إلى سابق عهدها.صحيًا: الحل الوحيد لتحريك العضلات هو القيام بنشاط رياضي أو ممارسة المشي.مهنيًا: الجو العام في العمل اليوم يشير إلى بعض التغيرات المفاجئة في مجالك المهني أو في إدارة المؤسسة التي تنتمي إليها أو في سياستها العامة.عاطفيًا: قدّم بعض التنازلات التي تغني العلاقة ومستقبلها، يتطلب منك الوضع ليونة ومحاولات متكرّرة إذا دعت الحاجة.صحيًا: مزاجك المتقلب يدفعك إلى الابتعاد عن الاختلاط بالآخرين، وهذا لن يكون في مصلحتك على المدى الطويل.مهنيًا: يسود جو من الفرحة العامرة محيط العمل بعد النجاح المذهل الذي حققته في أحد المشاريع الكبيرة.عاطفيًا: لن تجد نفسك في موقف حرج وتتأقلم مع ظرف صعب ولا تتنازل عن حق لك طالما أنك مقتنع أنه لك وناضلت طويلًا من أجله.صحيًا: حادث سببه الضباب الكثيف أو المياه، لكن الأضرار خفيفة وتخرج منه سليمًا معافى.مهنيًا: يحذرك هذا اليوم من بعض التراجع المعنوي المترافق مع بعض التردّد الذي يفرض الحسم قبل فلتان الأمور من بين يديك وعجزك عن إصلاح ما فسد.عاطفيًا: حافظ على وتيرة واحدة في العلاقة بالشريك، لكن لا تجعل الروتين يدخلكما في الملل، فهذا ليس في مصلحتكما على المدى المنظور، فانتبه.صحيًا: أبذل قصارى جهدك لكي تتخلص من السمنة المفرطة قبل فوات الأوان.مهنيًا: أجواء العمل الجيدة ضرورية، بهدف التمكّن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح، وإثبات نفسك وكفاءتك في ما تقدم عليه.عاطفيًا: لا تضغط على الشريك وكن أكثر مرونة، تطورات كثيرة في العلاقة، وهذا يكون في مصلحتك ويرتد إيجابًا على العلاقة.صحيًا: اهتم بصحتك بشكل أفضل، لأن الأمور السيئة وصلت إلى وضع صعب.مهنيًا: يسجل هذا اليوم تحولًا مهمًا في حياتك وفي أوضاعك المهنية، ويشير أيضًا إلى تغيير يحصل في بعض الإدارات.عاطفيًا: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، يشكل علامة فارقة في حياتك ويعزّز موقعك عنده وتحتل مساحة أكبر في قلبه.صحيًا: ممارستك الرياضة تساعدك على التخلص من بعض الأمراض والمشكلات الصحية.مهنيًا: تتصرّف بإيجابية كبيرة تجاه الزملاء، وهو يكون من دون شك محل تقدير واحترام كل من حولك مستقبليًا.عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر وضوحًا مع الشريك، فتعبّر له عن حقيقة مشاعرك الرومانسية تجاهه وهذا يتطلب بعض الجرأة.صحيًا: من المحتمل أن تتعرض لاضطرابات رئوية ومعوية ولحساسية في الأطراف وتشنجات فانتبه.مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم جديدًا وبعض المفاجآت السارة إذا وجدت نفسك متعبًا.عاطفيًا: لا تحاول تأجيل المواجهة مع الشريك، فإن الأمور لن تتفاقم أو تزداد تعقيدًا، وعندها يصبح ترميم العلاقة ممكنًا.صحيًا: لا بد أحيانًا من قرارات حاسمة على الصعيد الصحي، ولا سيما إذا تفاقم الوضع.مهنيًا: لا بد من الحذر الشديد في بعض الأحيان لئلا ترتكب أخطاء جسيمة، ولا سيما أن هناك من ينتظر أي خطوة ناقصة منك.عاطفيًا: تتفق مع الشريك على عدة أمور، ولن تتركا أي خلاف يتفاقم لئلا تقعا في المحظور الذي لا تحمد عقباه.صحيًا: تشعر اليوم ببعض الكسل الناتج من نقص في المناعة قد يؤدي إلى انخفاض في نشاطك.مهنيًا: تحاول الحصول على كلمة حاسمة أو توقيع معاهدة معيّنة أو بدء مشروع ما تعلق عليه آمالًا كبارًا.عاطفيًا: لا للتسرع في إطلاق الأحكام، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن جوّك الخاص مصدر المشاكل والتجاذبات السلبية مع الشريك.صحيًا: نقاط ضعفك صحيًا الرأس والأسنان والحساسية التي غالبًا ما يكون مصدرها التوترات العصبية.