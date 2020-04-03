مصطفى بكري: ترامب يبث خطاب الخوف وينشر معلومات غير موثقة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبث خطاب الذعر والخوف من خلال حديثه عن فيروس كورونا وعن احتمالية زيادة الوفيات بشكل كبير.وتابع خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ترامب يتوقع وفاة 200 ألف مواطن أمريكي بالفيروس، قائلا إن تلك معلومات غير موثقة.وطالب الإعلامي مصطفى بكري من غير المختصين بالتنحي جانبا وعدم الحديث عن فيروس كورونا، مع ضرورة ترك دعاة الشهرة، المواطنين للعيش بسلام واطمئنان.