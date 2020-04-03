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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل: من السابق لأوانه رفع القيود في ألمانيا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:59 م
ميركل
ميركل
منار أحمد
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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في خطاب مسجل اليوم، إنه من السابق لأوانه أن ترفع ألمانيا القيود على تحركات الناس رغم المؤشرات المبدئية على أن فيروس كورونا ينتشر بوتيرة أبطأ.

وأشارت الحكومة إلى أنه بشكل شخصي نفكر في كيفية تحقيق شيئين في آن واحد، تأمين الحماية الصحية للجميع وبدء عملية بحيث يتسنى العودة للحياة العامة شيئًا فشيئًا، مضيفة أن التعامل مع جائحة الفيروس مهمة خارقة.

وأظهرت إحصاءات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، في صباح اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 79696 حالة والوفيات إلى 1017.

وأوضحت البيانات أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 6174 عن اليوم السابق بينما قفز عدد الوفيات بواقع 145 حالة.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعت مواطنيها إلى التحلي بالصبر في التعامل مع جائحة كورونا.

وقالت ميركل التي تُخضِع نفسها لحجر صحي منزلي عقب مخالطتها طبيبا اتضح إصابته بفيروس كورونا المستجد، في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت: "الناس مهيئون للاتصال والتقارب، وأنا اتطلع إلى ذلك مرة أخرى".

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