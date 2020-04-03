السفارة الأمريكية في العراق تحذر رعاياها

حذرت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم، رعاياها الأمريكيين في العراق من تفشي فيروس كورونا في البلاد.وذكرت السفارة أن وزارة الصحة العراقية أكدت وجود حالات إصابة بفيروس (كوفيد - 19) في العراق.وأضافت أن سفارة الولايات المتحدة نظمت مغادرة رحلة جوية تجارية بتاريخ 2 إبريل، مبينة أن هناك رحلة اضافية محتملة في الأسبوع المقبل، حيث يبلغ سعر التذكرة 3500 دولار تقريبًا.