غدًا.. أمسية للأطفال والكبار فى مبادرة «الثقافة بين إيديك» على يوتيوب

تبث قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب فى التاسعة مساء غد السبت، عرض "أليس فى بلاد العجائب" لفرقة مركز تريومف الروسية للموسيقى والذى يروى القصة العالمية الشهيرة للفتاة أليس التى تنتقل إلى عالم خيالي تسكنه مخلوقات غريبة، حيث انتظرتها الكثير من المغامرات والمواقف الشيقة، يأتي ذلك في إطار مبادرة "الثقافة بين إيديك".يليه المتتابعة السيمفونية "بيتر والذئب" التى كتبها المؤلف الروسى العالمى سيرجى بروكوفيف خصيصًا للاطفال وتتناول قصة الطفل بيتر الذى يدخل الغابة بصحبة أصدقاءه العصفور والقطة والبطة رغم تحذيرات جده، حيث تصور الموسيقى أصوات الاصدقاء والدور الذى لعبوه مع بيتر وجده في اصطياد الذئب الشرس.يعقب ذلك العرض المسرحى الاستعراضى "بلد السلطان" من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، إخراج الدكتور محمد حسن، تأليف محسن يوسف، أشعار جمال بخيت، ألحان محمد عزت وسيد أبو العلا، استعراضات محمد سميح، ديكور وملابس حسين العزبى، غناء أحمد سعد ومحمد سويد وبطولة محمود الجندى، أحمد راتب، محمد حسن، عبير الطوخى، مالك العلي، أحمد حامد، حسن عبد الوهاب، عمرو صقر، نادر الزغبي، وفاء سليمان، لاعب الأراجوز ناصر عبد التواب، كريم حسانين، محمد يحيي، صابر أبوعلم، كمال شحاتة، محسن عبدالهادي، عماد عبد المجيد. وتتناول فكرتها أهمية التكاتف حول البطل الشعبي الذي يسعى يحث الجمهور على المشاركة والتعاون لبناء الوطن.