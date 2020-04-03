أرقام تفصيلية لأعمار المتوفين بكورونا في مصر (إنفوجراف)

نشرت وزارة الصحة والسكان إنفوجراف عن الفئات العمرية للوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للإحصاءات اليومية للمتوفين للفيروس حتى أمس الخميس والبالغ عددها 59.وأوضحت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة في الفئة العمرية الأقل من 10 سنوات والفئة العمرية من 10 إلى 19 عاما والفئة العمرية من 20 إلى 29 عاما، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة في الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاما.كما تم تسجيل 4 حالات وفاة في الفئة العمرية من 40 إلى 49 عاما، و19 حالة وفاة في الفئة العمرية من 50 إلى 59 عاما، و14 حالة وفاة في الفئة العمرية من 60 إلى 69 عاما، و21 حالة وفاة في الفئة العمرية الأكبر من 70 عاما.