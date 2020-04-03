حقيقة نقل متوفى بكورونا لمستشفى المبرة في بورسعيد بسيارة ربع نقل

نفى مصدر أمنى صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من قيام بعض المواطنين بنقل جثمان شخص متوفى نتيجة إصابته بفيروس "كورونا" إلى مستشفى المبرة ببورسعيد بسيارة ربع نقل.ولفت المصدر إلى أن صحة الواقعة هى قيام إحدى سيارات الشرطة بنقل مريضة وزوجها استغاثا بها خلال فترة الحظر لنقلها إلى المستشفى لمعاناتها من غيبوبة سكر، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصدر الخبر لإذاعته أخبارا كاذبة.