السيسى فى يوم اليتيم: «أطفالنا أمل مصر ومستقبلها»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يوم اليتيم يمثل يوم الرحمة والألفة والطمأنينة، مؤكدًا أن الأطفال هم أمل مصر ومستقبلها.وكتب السيسي، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحتفل اليوم جميعًا مع أبنائنا وبناتنا بيوم اليتيم، الذى يعد يوم الرحمة والألفة والطمأنينة، وإن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم، وأدعو الجميع أن يشاركوا أطفالنا الاهتمام والرعاية، لأنهم أمل مصر ومستقبلها".