ضبط 30 عبوة كحول وقفازات مجهولة المصدر فى مطروح

تمكنت مديرية تموين مطروح بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر عبارة عن 3325 جوانتي طبي و30 عبوة كحول إيثيلي خلال حملة تموينية.جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، باستمرار الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية أو الرديئة.وأوضح المهندس السيد أبواليزيد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أنه بالتنسيق مع قسم مباحث التموين بمطروح تمكنت حملة تموينية من مفتشي إدارة الرقابة التموينية بالمديرية من ضبط "أ. م. ك" صاحب أحد محلات المستلزمات الطبية وبحوزته مستلزمات طبية مجهولة المصدر عبارة عن 3325 جوانتي طبي و30 عبوة كحول إيثيلي.وأكد أنه تم التحفظ على المضبوطات من المنظفات الصناعية مجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإرسالها إلى قسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.