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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«خليك في البيت لحماية الحياة» .. تغيير شعار جوجل Google ضد فيروس كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:11 م
جوجل
جوجل
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غير المتصفح «جوجل Google» الأكثر شهرة في العالم والوطن العربي شعاره اليوم الجمعة 3-4-2020 «خليك في البيت لحماية الحياة»، في إطار توعية المواطنون في ظل الازمة التي يواجهها العالم وهي وباء الكورونا المستجد كوفيد -19 للحفاظ على صحة الشعوب وعدم انتشار وباء فيروس كورونا .

شعار جوجل «خليك في البيت لحماية الحياة» هدفه توعيه الشعوب في العالم والوطن العربي بحجم الخطر الذي نواجه من استمرار انتشار وباء كورونا المتسجد كوفيد -19 الذي يهدد اقتصاد البلاد ومصير الشعوب الذي توقفت حياتها واعملها وتوقفت الدراسة تمام في أغلب البلدان التي تعاني من انتشار هذا الوباء

شعار جوجل «خليك في البيت لحماية الحياة» 

ويقوم متصفح جوجل بتغير شعاره بما يتناسب مع الاحداث اليومية في العالم وبمجرد الدخول على المتصفح والوقوف على شعار جوجل تظهر عبارة «خليك في البيت لحماية الحياة»، وعند الضغظ عليه يظهر كل المواضيع المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد 19" في كل أنحاء العالم.

وحث شعار جوجل الجديد على توجيه بعض النصائح للأشخاص على القيام ببعض الأشياء اليومية التي تحت على البقاء في المنزل مثل ممارسة الرياضة ولعب الموسيقى أو التحدث في الهاتف او مشاهدة البرامج او المسلسلات التلفزيونية.

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وحسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية في أخر تقاريرها حول فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المليون مصاب حول العالم، بينما لا يزال العالم يحبس أنفاسه، مع الزيادة التي لا تتوقف في أعداد ضحايا الفيروس القاتل من مصابين ووفيات، وتسجيل أرقام قياسية كل يوم في عدد من الدول.

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