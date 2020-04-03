أمل حجازى تعلق على احتمال تأجيل شعائر الحج هذا العام بسبب كورونا

علقت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، على احتمال تأجيل شعائر الحج هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وكتبت أمل حجازي في تغريدة، عبر حسابها على موقع التغريدات الشهير "تويتر"، قائلة: "من يريد الحج والعمرة هذا العام فليطوف حول بيوت الفقراء"، في إشارة منها إلى مساعدة الناس المحتاجة بسبب الأزمة التي يعيشها العالم أجمع.يذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية تنظر في تأجيل شعائر الحج السنوي في مكة المكرمة وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا، وستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 1798 التي لن يتم فيها إجراء شعائر الحج في الوقت المحدد.