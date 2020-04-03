الجمارك تواصل الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

أصدر عصام المليجى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، منشور تعليمات بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتم وضع البوسترات الإرشادية للوقاية من الفيروس، كما تم توزيع الكمامات والقفازات على السادة العاملين ورش وتعقيم المكاتب الإدارية بالجهود الذاتية، كما تتم توعية العاملين بجمارك دمياط وحثهم على التعاون والتكاتف لتجاوز تلك الأزمة.وفى جمارك السخنة بإشراف محمود عبدالنعيم، مدير عام جمارك السخنة، تم توزيع الكمامات والقفازات وتم توفير مستلزمات التطهير للمكاتب ورش تعقيم مباني ومكاتب الموظفين بجمارك العين السخنة، وتطهير ورش الساحات وأماكن الكشف.وأفاد عادل رسلان، مدير عام جمارك السويس، بأن العمل مستمر لمدة 24 ساعة لميناء بالتوفيق البحرى بجمرك تفتيش الركاب وإدارة تموينات السفن وإدارة المنافذ، وتم رش تعقيم مبنى ديوان الجمارك، وجار توفير الكمامات والقفازات وأدوات التطهير.كما أفاد كل من هشام مدير عام الإدارة العامة بجمارك السيارات بالسويس، بأنه قد تم تطهير وتعقيم مكاتب الإدارة العامة لجمارك السيارات ومكاتب السادة العاملين ورش وتطهير ساحة الانتظار الخاصة بالمتعاملين وتطهير جميع السيارات الواردة على العبارة دودو بعدد 350 سيارة من الداخل والخارج قبل تخزينها.