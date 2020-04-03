«أول وآخر مرة».. دعاء فاروق تشارك فى «تيك توك» (فيديو)

شاركت الإعلامية دعاء فاروق متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أول مقطع فيديو لها بتطبيق "تيك توك".وظهرت دعاء فاروق وهي تحاول تقليد أم حمودة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو شهير توجه فيها رسالة لأخت زوجها، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.وعلقت مقدمة برنامج "اسأل مع دعاء" على الفيديو، قائلة: "ده أول وآخر فيديو تيك توك بصوت حد تاني هعمله في حياتي، وده تقديرًا مني للمحتوى الجبار المبهر اللي قالته السيدة السكر اللي ردت على أم حمودة".وتابعت: "تحية كبيرة لأحلى وأهم رد سمعته في حياتي، لا هو الحقيقة أهم رد في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين لأي ست سئيلة هتقولك في وشك بمنتهي الرخامة انتي تخنتي، أنا مباكلش من تلاجة أبوكي يا أم حمودة تمام".