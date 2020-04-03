حصيلة جديدة: إسرائيل تسجل 7030 مصاب كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 7030 بينهم 115 في حالة خطرة وعدد حالات الوفاة 36، بحسب مانقلته فضائية "سكاي نيوز".وكشفت وزراة الصحة الإسرائيلية، في صباح اليوم، عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتتجاوز 7 آلاف حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.وكانت إسرائيل سجلت أمس الخميس أكبر زيادة يومية في حصيلة الوفيات بلغت 10 حالات، كما سجلت 689 حالة إصابة مؤكدة.