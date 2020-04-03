قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل وزير شؤون القدس

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، بعد مداهمة منزله في بلدة الصوانة بالقدس المحتلة، واقتادته إلى مركز التحقيق.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن شرطة الاحتلال أقدمت على تكسير الأبواب الخارجية والداخلية للمنزل بصورة متعمدة، واستولت على مبلغ من المال بقيمة عشرة آلاف شيكل.وأشارت إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تعتقل فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي وزير شؤون القدس الهدمي، فضلا عن التحقيق معه لمرات عدة.