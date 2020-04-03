الأطعمة الغنية بفول الصويا قد تعزز صحة القلب

أشارت الأبحاث إلى أن تناول (التوفو) والأطعمة الأخرى التي تحتوي على فول الصويا قد يحسن صحة القلب.ويشير بحث جديد إلى أن تناول التوفو والأطعمة الأخرى التي تحتوي على فول الصويا قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.وتعطي النتائج - التي تظهر في دورية (الدورة الدموية) - مزيدًا من المعلومات حول الفوائد الصحية لمادة "إسوفلافونز"، وهو مركب نباتي يحدث بشكل طبيعي في بعض الأطعمة النباتية.وفي عام 1999، وافقت إدارة الغذاء والدواء (FDA) على وضع العلامات على المنتجات القائمة على فول الصويا التي ذكرت أن تناول الأطعمة التي تعتمد على فول الصويا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، ومع ذلك، منذ الموافقة، أظهرت الدراسات حول الفوائد الصحية للأطعمة المستندة إلى فول الصويا نتائج مختلطة.ونتيجة لذلك، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 2007 أنها ستراجع الأدلة على الأطعمة القائمة على فول الصويا وصحة القلب، وفي عام 2017، اقترحوا إلغاء الادعاء الصحي بأن الأطعمة المستندة إلى الصويا تقلل أمراض القلب، بالنظر إلى الأدلة المتضاربة التي وجدتها مراجعتهم.هذا، وتتدخل الدراسة الحالية في هذا النقاش، أملًا في تقديم المزيد من المعلومات حول الفائدة النسبية للأطعمة المستندة إلى فول الصويا لصحة القلب.وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، والدليل على قيمة النظام الغذائي النباتي الذي يحتوي على نسبة عالية من الألياف وقليل من الملح والسكر والدهون المشبعة والمتحولة واضح.وبالفعل، فإن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تسرد الأطعمة النباتية في المقام الأول في توصياتها الغذائية، ومع ذلك، من المهم فهم كيفية ولماذا تساهم مصادر غذائية محددة في الصحة العامة بدقة حتى يتمكن الأطباء من مساعدة الناس على تطوير خطة تناول الطعام التي تناسبهم بشكل أفضل.ووجدت الدراسة الحالية أنه بشكل عام، ارتبط تناول كميات أكبر من الأيزوفلافون بانخفاض معتدل في خطر الإصابة بأمراض القلب، كان هذا الرابط صحيحًا أيضًا بالنسبة للتوفو عندما نظر الفريق في هذا الطعام بشكل مستقل، كما وجدت الدراسة أيضًا أن فوائد تناول التوفو كانت واضحة بشكل خاص للنساء قبل انقطاع الطمث، وبعد انقطاع الطمث.لاحظ الباحثون فقط وجود علاقة واضحة بين استهلاك التوفو وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء اللاتي لا يتناولن العلاج الهرموني.في حين تشير الدراسة إلى وجود علاقة بين التوفو والأيزوفلافون من جهة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب من ناحية أخرى، فإنه ليس من الواضح لماذا أو كيف تعمل العلاقة بينهما.