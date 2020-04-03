



قررن مشيخة الأزهر الشريف تحت أشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب منح العمالة اليومية غير المنتظمة إعانة شهرية من خلال صندوق بيت الزكاة والصدقات، ويأتي ذلك نتيجة للقرارات والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأكد شيخ الأزهر على مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية إلتي يقوم بصرفها صندوق بیت الزكاة والصدقات المصري لمستحقیھا وذلك خلال شھر أبريل ومايو من عام 2020، بسبب زيادة عدد المواطنین المحتاجین إلى هذا الدعم.





خطوات التسجيل فى استمارة إعانة بيت الزكاة للعمالة اليومية عبر بوابة الأزهر





كتابة الاسم الأول.

كتابة اسم الوالد ثلاثي.

كتابة الرقم القومي.

كتابة رقم الهاتف المحمول.

اختيار النوع (ذكر – أنثى).

اختيار المحافظة.

كتابة العنوان.

اختيار عدد الأفراد التي يعولها طالب الإعانة.

اختيار الحالة الاجتماعية (متزوج – أعزب – مطلقة – أرملة).

كتابة اسم المهنة.

كتابة جهة العمل الحالية.

كتابة متوسط دخل الأسرة الشهري.

كتابة بيانات الأفراد التى يعولها طالب الإعانة.

إرفاق صورة ظهر بطاقة الرقم القومي.

الضغط على علامة "صح" أقر بأن البيانات صحيحة، وأتحمل مسؤوليها قانونًيا، وأتعهد بتقديم المستندات المطلوبة متى طُلب مني ذلك. ويرجي العلم ان التسجيل مرة واحده ولا يمكن تعديل البيانات.

اضغط على حفظ. ملحوظة: ستقوم الصفحة بنقلك تلقائياً لكتابة بيانات الأفراد التي يعولها صاحب طلب الإعانة، حيث يتم كتابة اسماءهم ومدى صلة القرابة وأرقام بطاقتهم القومية.

شاهد خطوات تسجيل العمالة اليومية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية







وطالبت وزارة القوى العاملة جميع الذي يعملون بدون مرتب ثابت، الذين يطلق عليهم عمالة غير منتظمة بضرورة الإسراع في ملئ استمارة تسجيل البيانات عبر رابط وزارة القوى العاملة جميع العاملين الذين تستوفي فيهم الشروط؛ باعتبار أن تسجيل بيانات ومعلومات هذه الفئة هو الأساس لصرف منحة الـ 500 جنيه الاستثنائية.