وزير الأوقاف: سأصلى الجمعة ظهرًا فى منزلى

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه سيصلي الجمعة اليوم الموافق 3 أبريل 2020، ظهرًا في منزله؛ التزامًا بتعليمات الوزارة تحقيقا للمصلحة الدينية والوطنية، خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد.ودعا "جمعة" الجميع للالتزام بذلك، ويمكن للمكلفين بمتابعة غلق المساجد أثناء الجمعة أن يصلوا الظهر فور انتهاء المهمة المكلفين بها، على ألا يتم فتح المسجد للصلاة في الظرف الراهن تحت أية حال.وأكد وزير الأوقاف، أن أي محاولة لفتح المساجد عنوة أو خلسة بالمخالفة لتعليمات تعليق الجمع والجماعات بها افتئات على الشرع.وأضاف: «أكدنا وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الإقدام على ذلك إثم ومعصية، كما أنه افتئات على القانون، نتعامل معه بمنتهى الحسم».ونبه على جميع السادة مديري المديريات والإدارات ورؤساء الأقسام والمفتشين ومفتشي العموم وكل المكلفين بالمتابعة متابعة موضوع غلق المساجد في جميع الجمع والجماعات غلقًا تامًا.وشدد وزير الأوقاف على أن قضية الأخذ بجميع الإجراءات الوقائية واجب شرعي ووطني وإنساني في مواجهة فيروس خطير يتطور وينتشر عالميا بصورة تشكل خطرا حقيقيا داهما على النفس البشرية.