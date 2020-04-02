الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبرتو» بعد كل مصافحة: «قبل فيروس كورونا»

كان الفنان الكبير الراحل عبد السلام النابلسي يسلم على أحدهم ثم يخرج من جيبه زجاجة "سبيرتو" ويرش علي يده ويمسحها بها.وفي حوار أجرته معه مجلة الشبكة قال النابلسي أن الحكاية لا تخلو من المبالغة، وإني حين أخرج زجاجة "السبريتو" وأمسح يدي فلذلك سبب، وهو أنني أسلم على الكثيرين من الناس، وأنا أكره العرق الذي يلتصق باليدين الزجة في الأيام الحارة، وإذا صادف أن صافحني أحد الناس وكان عرقانا، فإني لا أرد مصافحته، ولكي أسرع إلى زجاجة السبيرتوا لتي أحملها معي دائما، لأمسح بمحتوياتها ما علق بيدي، وأنا طبعا أتجنب المصافحة بالصيف وأفضل أن اصافح الأصدقاء من المعصم بأسلوب ذكي ومدروس لا ينتبه إليه أحد.