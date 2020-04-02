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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تضيء مبناها باللون الأزرق احتفالًا باليوم العالمي للتوحد

الخميس 02/أبريل/2020 - 10:25 م
وزارة التضامن
وزارة التضامن
ولاء جمال
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أضاءت وزارة التضامن الاجتماعي مبنى ديوان عام الوزارة بشارع المراغي في العجوزة باللون الأزرق، تضامنًا مع مرضى التوحد واحتفاءً بهم في يومهم العالمي والذي يوافق الثاني من أبريل من كل عام.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمة مسجلة إن هذا اليوم هو رسالة تطلقها كافة المؤسسات العاملة والمهتمة والمدافعة عن حقوق الاشخاص ذوي التوحد نحو إقرار حقوقهم متكاملة بما يشمل الصحة والتعليم والدمج المجتمعي والعمل وكافة الخدمات.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تهتم بالأشخاص ذوي التوحد؛ حيث أطلقت الوزارة مركز خدمات التوحد في عام 2018 وتدعم الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، مضيفة أن الوزارة تراعي في هذا العام البعد المكاني نظرا للظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية للحماية والوقاية من فيروس كورونا.

وأوصت القباج القائمين على رعاية الأشخاص ذوي التوحد بالرعاية المكثفة والمركزة نحو حمايتهم، ليس فقط من فيروس كورونا ولكن حمايتهم بشكل عام من كافة الأوبئة والأمراض وكافة أشكال التمييز، وقدمت التحية إلى كل أم قائمة على رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديرها لحجم الجهد الذي تبذله الأمهات وتستثمر فيه من أجل تنمية أولادها وبناتها.

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