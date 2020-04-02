«بتانة» تطالب بإصلاح منظومة النشر: الذهاب للقارئ هو الحل

قال الدكتور عاطف عبيد، رئيس مؤسسة بتانة الثقافية، إن أزمة فيروس كورونا المستجد كشفت عن ضرورة تعجيل منظومة النشر في مصر، من خلال إيجاد معادلات جديدة لإصلاح منظومة التأليف والتسويق فى المقام الأول.أضاف عبيد، لـ"الدستور"، أنه بعد إلغاء كل معارض الكتب العربية والدولية، بسبب الفيروس يتوجب على الناشر المصرى التوجه للقارئ المصرى في المقام الأول والانتباه للنشر داخليًا؛ حتى يتم تعويض ما تعرضنا إليه من خسائر بسبب الأزمة.وأشار رئيس مؤسسة بتانة الثقافية إلى أنه يجب استغلال أزمة فيروس كورونا لترتيب عملية إنتاج الكتب بعد أن قلة الضغوط التسويقية، الآن، على الناشر.