مسابقة للكاريكاتير بالمركز الثقافى الصينى: إليك التفاصيل

ينظم المركز الثقافى الصينى بالقاهرة، مسابقة للأعمال الكاريكاتورية الإبداعية حول الأمثال الصينية والعربية، على أن يتم توزيع الجوائز في 15 يوليو المُقبل، بمقر المركز.وذكر المركز، في بيان الخميس، أن المتسابقين من سن 15 وحتى 70 سنة، على أن يقوموا بإرسال الأعمال المشاركة عبر البريد الإلكتروني، وسيقوم مجموعة المتخصصين باختيار الأعمال الفائزة بالمركز الأول والثاني والثالث والأعمال المتميزة الأخرى.وأشار إلى أنه أثناء الحفل، سيتم التصويت على اختيار أفضل 5 أعمال حاصلة على جائزة "الإبداع التشجيعية"، إضافة إلى ذلك سيتم عرض هذه الأعمال على صفحة المركز الثقافي الصيني بالقاهرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)؛ حتى يتم التصويت إلكترونيًا على جائزة أعلى شعبية على الإنترنت.