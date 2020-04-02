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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مسابقة للكاريكاتير بالمركز الثقافى الصينى: إليك التفاصيل

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:12 م
المركز الثقافي الصيني
المركز الثقافي الصيني
حسام الضمراني
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ينظم المركز الثقافى الصينى بالقاهرة، مسابقة للأعمال الكاريكاتورية الإبداعية حول الأمثال الصينية والعربية، على أن يتم توزيع الجوائز في 15 يوليو المُقبل، بمقر المركز.

وذكر المركز، في بيان الخميس، أن المتسابقين من سن 15 وحتى 70 سنة، على أن يقوموا بإرسال الأعمال المشاركة عبر البريد الإلكتروني، وسيقوم مجموعة المتخصصين باختيار الأعمال الفائزة بالمركز الأول والثاني والثالث والأعمال المتميزة الأخرى.

وأشار إلى أنه أثناء الحفل، سيتم التصويت على اختيار أفضل 5 أعمال حاصلة على جائزة "الإبداع التشجيعية"، إضافة إلى ذلك سيتم عرض هذه الأعمال على صفحة المركز الثقافي الصيني بالقاهرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)؛ حتى يتم التصويت إلكترونيًا على جائزة أعلى شعبية على الإنترنت.

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