تركيا: ارتفاع المصابين بكورونا لـ18 ألفا ووفاة 356

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم، عن تسجيل تركيا 2456 إصابة جديدة و79 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد.وأوضح وزير الصحة التركي في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عدد المتعافين من المرض 415 فقط.وأشار الوزير التركي إلى ارتفاع مجموع المصابين إلى 18135 حالة وارتفاع عدد الوفيات إلى 356 شخصا.