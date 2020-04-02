برلمانية: السيسى يضع مصلحة المصريين بالخارج فوق أى اعتبار

توجهت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بتحية إعزاز وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قراره الأخير بتوجيه الحكومة، بتحمل صندوق "تحيا مصر"، نفقات الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج، لافتة إلى أن الرئيس السيسي يحتضن دومًا أبناء شعبه في ظل الأزمات، ويضع مصلحة أبناء بلده فوق أي اعتبار.وقالت فهيم، عبر بيان صحفي أصدرته، إن أبناء مصر في الخارج عانوًا كثيرًا من ثلاثية الإهمال والتهميش والتجاهل طوال الأنظمة والحكومات المتعاقبة، ولأول مرة في تاريخ مصر، أصبح لأبنائنا في الخارج، درع وسيف، ورئيس يحافظ على مصالحهم، وطوال السنوات الست الماضية خير شاهد، كانت دائمًا أزمات ومشاكل المصريين في الخارج حاضرة في قلب وعقل الرئيس السيسي، فما من مصري تعرض لأزمة خارج وطنه، إلا وانتفضت مؤسسات الدولة معه.وثمنت النائبة، جهود وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج بقيادة السفيرة نبيلة مكرم، في تذليل كافية العقبات والعراقيل التي تواجه أبناء مصر في الخارج، واستحداث آليات جديدة للتواصل الفوري معهم على مدار الساعة، وهو ما يؤكد سياسة مصر الجديدة في عهد الرئيس السيسي.