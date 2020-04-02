احتفالات يوبيل تجلي العذراء في حلقة حملة «البابا الراعي»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "البابا الراعي".وجاءت الحلقة التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من كلمة قداسة البابا تواضروس الثاني عام ٢٠١٨، بمناسبة اليوبيل الذهبي لتجلي العذراء في منطقة الزيتون.وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل حتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل الجاري.كان المجمع المقدس للكنيسة قد منع اقامة الصلوات الطقسية لفترة 14 يومًا مُتصلة، مساندة للدولة في جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.