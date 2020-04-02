رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط متهمين والتحفظ على مطهرات مغشوشة بالتجمع الأول

الخميس 02/أبريل/2020 - 01:13 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
داليا عبد الباسط
طباعة
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بالتحفظ على كمية من مطهرات الطبية المغشوشة، ضبطت بحوزة شخصين بالتجمع الأول، وأمرت بإعدامها، وبدأت التحقيق مع المتهمين، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد سمير مجدي، مفتش قطاع القاهرة الجديدة، مفاده ورود معلومات بقيام شخصين ببيع مطهرات كحولية مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات بأسعار مرتفعة داخل مدينة الرحاب ودائرة القسم، مستغلين احتياج المواطنين للمطهرات في تلك الأيام لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت التحريات أنهما قاما بإحضار بعض السوائل مجهولة المصدر وتعبئتها وإعدادها للبيع للجمهور على أنها مطهرات مطابقة للمواصفات القياسية لمنظمة الصحه العالمية لمكافحة فيروس كورونا، وبعد تقنين الإجراءات القانونية، وتحت إشراف اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو إبراهيم رئيس مباحث قطاع القاهره الجديدة، تمكن المقدم تامر عبدالشافي رئيس مباحث القسم، والرائد إبراهيم منصور، والرائد هشام الخالق معاونو المباحث، من ضبط المتهمين وبحوزتهما سيارة بها نحو 250 لتر مواد سائلة مجهولة المصدر معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام مدون عليهم مطهرات وكحول إيثيلي 70%، وبسؤالهم من مصادر تلك المضبوطات اعترفا بقيامهما بتعبئة بعض السوائل والمطهرات وتعبئتها داخل عبوات وبيعها للجمهور على أنها مطهرات مضادة للفيروسات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم لـ«الدستور»: المجموع العام يحسم الالتحاق بالثانوية وليس البحث

وفاة الدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق

التنظيم والإدارة: مد التقديم لوظائف النيابة العامة شهر

«الوزراء» يكشف تفاصيل الاستعداد لمواجهة المرحلة الثالثة من «كورونا»

الصور

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

image description

الأبواب المغلقة في وجه كورونا

image description

«المصريين» يُعقم شوارع المنوفية لمجابهة تفشي كورونا

الأكثر قراءة

الصحة: 94% من وفيات كورونا فوق الـ50 عاما ويعانون من أمراض مزمنة

وزير التعليم يعلن تفاصيل المشروع البحثي للطلاب (فيديو)

ترامب يعلن عن علاج لـ«كورونا» خلال 48 ساعة

«الوزراء» يكشف تفاصيل الاستعداد لمواجهة المرحلة الثالثة من «كورونا»

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

العلماء يقترحون خيارًا لعلاج العمى لدى كبار السن

دراسة تشير إلى فعالية الدهون الثلاثية فى توصيل الدواء البيولوجى

دراسة: ساعات العمل الطويلة تؤثر على وظائف الغدة الدرقية

علاج التهاب المفاصل آمن لمرضى كورونا

منوعات

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

بسبب كورونا.. 900 ألف يفقدون وظائفهم في إسبانيا

شركة ألمانية تعتزم إنتاج «المادة الفعالة المحتملة» ضد كورونا

حراسات للخبراء الأمريكيين في مكافحة الأمراض المعدية بسبب تهديدات

مقالات الرأي
منى رجب
صبرًا جميلًا على واقع مجهول
صفوت البياضي
جبار يهزأ من شعب وصغير يهزأ بشعوب العالم
ماجد حبته
تركيا راحت فى الوباء
د. رائد العزاوى
كورونا فيروس العولمة الكاشف لعورات الإنسانية
المزيد

الثقافة

«زحمة كتاب» تصدر «الأمة المرحومة» بالعربية والإنجليزية

فى ذكرى هانز أندرسن.. حكاياته الخرافية للكبار كما هى للصغار

بيع لوحة للفنان المغربى محمد المليجى بـ5 ملايين درهم فى لندن

إصدارات قصور الثقافة مجانًا فى مبادرة الثقافة بين إيديك