ضبط متهمين والتحفظ على مطهرات مغشوشة بالتجمع الأول

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بالتحفظ على كمية من مطهرات الطبية المغشوشة، ضبطت بحوزة شخصين بالتجمع الأول، وأمرت بإعدامها، وبدأت التحقيق مع المتهمين، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد سمير مجدي، مفتش قطاع القاهرة الجديدة، مفاده ورود معلومات بقيام شخصين ببيع مطهرات كحولية مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات بأسعار مرتفعة داخل مدينة الرحاب ودائرة القسم، مستغلين احتياج المواطنين للمطهرات في تلك الأيام لمواجهة فيروس كورونا.وأضافت التحريات أنهما قاما بإحضار بعض السوائل مجهولة المصدر وتعبئتها وإعدادها للبيع للجمهور على أنها مطهرات مطابقة للمواصفات القياسية لمنظمة الصحه العالمية لمكافحة فيروس كورونا، وبعد تقنين الإجراءات القانونية، وتحت إشراف اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو إبراهيم رئيس مباحث قطاع القاهره الجديدة، تمكن المقدم تامر عبدالشافي رئيس مباحث القسم، والرائد إبراهيم منصور، والرائد هشام الخالق معاونو المباحث، من ضبط المتهمين وبحوزتهما سيارة بها نحو 250 لتر مواد سائلة مجهولة المصدر معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام مدون عليهم مطهرات وكحول إيثيلي 70%، وبسؤالهم من مصادر تلك المضبوطات اعترفا بقيامهما بتعبئة بعض السوائل والمطهرات وتعبئتها داخل عبوات وبيعها للجمهور على أنها مطهرات مضادة للفيروسات، وتم تحرير محضر بالواقعة.